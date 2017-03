12 Vestes en jean grande taille : Coupes indémodables et classique !

Grand classique indémodable, la veste en jean est sur le point de ressortir des placards pour le printemps et elle est présente dans de nombreuses boutiques.

Le plus de la veste en jean, on peut la porter avec tout.

Robes, blouses longues et leggings, pantalons, shorts, jupes … tout sauf un jean ou un vêtement en jean !

Quelle couleur choisir ?

La veste en denim brut se marie aussi bien avec les couleurs claires qu’avec le noir.

La veste en denim bleu ou délavé est parfaite pour le style casual ou sport, pour un air de vacances avec une robe à fleurs .

Les petites privilégieront une veste courte, longueur hanches.

Les grandes pourront oser la veste en jean longue, si elle est légèrement cintrée c’est encore mieux.

On peut toujours choisir l’option de s’amuser avec la mode et s’offrir une jolie veste en jean fantaisie, ou encore tabler sur une valeur sûre avec une coupe classique forme blouson qui passera les années comme une ride comme celles des 12 vestes qui suivent.

Où avez-vous trouver votre veste denim grande taille ?