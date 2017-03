10 Trench grande taille jusqu’au 56 : La veste idéale pour la mi-saison

Le trench-coat est la veste parfaite à porter au printemps, elle s’adapte au temps gris comme au soleil et on peut trouver des trench-coats grande taille de tous les styles maintenant.

Long ou court, coupe classique ou revisitée … Beige, taupe, noir, bleu, jean ou colorés …

Le plus du Trench ? La ceinture permet de créer une taille et avec une coupe évasée on peut facilement flouter ses rondeurs.

Attention, tous les trenchs ne sont pas imperméables, le petit truc après avoir vérifier, c’est de passer un coup de bombe imperméabilisante, et hop nous voilà mieux protéger même en cas de pluie.

Autre avantage du trench, c’est une veste qui peut se porter aussi bien au-dessus d’une robe que d’un pantalon, aussi bien pour le jour que le soir à condition de choisir une jolie coupe, eh oui le trench peut aussi se porter pour un week-end à la campagne, au bureau ou pour une soirée habillée.

Voici 10 trench-coats grande taille jusqu’au 56.