10 robes grande taille pour le printemps chez Castaluna

On y presque, plus qu’une semaine et ce sera le printemps.

Celles qui vivent dans le sud ont surement déjà sorti des tenues plus légères pour se préparer à l’arrivée des beaux jours, on peut oser se glisser dans des robes de printemps, à condition de les porter avec un cardigan et une paire de collants.

Une robe grande taille c’est un bon choix pour entrer dans la nouvelle saison, facile à adapter à des températures fraîches ou douces, c’est vraiment un vêtement versatile.

On peut les porter avec des ballerines, des escarpins ou même des bottes.

Pour se couvrir, cardigans et vestes sont là, et si le temps est vraiment frisquet on peut glisser sous sa robe un caraco thermique.

Pour la nouvelle saison qui va commencer, parmi les grandes tendances ont retrouve, les fleurs, les broderies, les rayures, des couleurs comme le jaune et le kaki.

On a réuni ces tendances dans une seule sélection de robes grandes tailles chez Castaluna :

Le site : Castaluna