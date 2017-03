River Island Plus jusqu’au 56 : La mode grande taille est en fleurs

River Island c’est de la mode UK hyper pointue, mais River Island c’est aussi une collection de mode grande taille River Island Plus du 46 au 56,

Oui non seulement RI pLus va jusqu’au 56 maintenant alors qu’au lancement il y a tout juste 1 an la plus grande taille en rayon était le 52, mais en plus la collection Plus est aussi moderne que la collection standard.

L’une des grosses tendances de ce printemps sont les fleurs et les broderies colorées, et justement on retrouve plein de vêtements avec imprimés fleuris ou broderies dans la nouvelle collection.

Ces vêtements sont faciles à porter avec des pièces unies, un jean pour casser le look et donner un côté plus casual, une longue jupe pour un esprit bohème, un top en satin ou soie pour une occasion spéciale …

Voici 10 vêtements grande taille qui sentent le printemps :