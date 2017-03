Eloquii : Nouvelle collection grande taille “The place in the sun”

Eloquii est une boutique américaine qui malheureusement ne livre pas en Europe, mais on retrouve leurs collections chez Navabi et Zalando

Pourquoi aimer Eloquii ? Tout simplement parce que leur collection en plus de proposer des vêtements grande taille jusqu’au 58, propose une grande variété de vêtements dans des styles modernes et tendance plus originaux les uns que les autres.

Oui une vraie collection grande taille.

“The place in the sun” c’est le nom de la nouvelle collection.

Ici on trouve des vêtements grande taille pour les femmes moderne et active qui aiment l’aventure et n’ont pas froid aux yeux.

Avec un lookbook photographié dans le désert de Californie, on sent déjà la chaleur qui arrive.

Une collection pour voyager, bouger, profiter du soleil, faire la fête …

Tendance géométrique, épaules découvertes, volants, denim et broderies, couleurs pop …

Cela donne déjà envie de réserver ses vacances.

Il y a encore plus de choix sur le site.

Reste à surveiller les rayons de Zalando et Navabi.

Vivement le jour où on pourra trouver tout Eloquii ici en Europe !

Le site : Eloquii – Navabi – Zalando