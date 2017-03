Robe de cérémonie grande taille : 10 robes navy à porter pour un mariage

Pour une robe de cérémonie grande taille ou robe de cocktail, le navy est un excellent choix. En effet, couleur riche, classique et intemporelle, le navy est idéal pour les occasions formelles, mais aussi pour faire la fête.

Le navy est associé à l’idée de rêve, sagesse, sérénité, vérité, loyauté … on est bien dans le thème du mariage là, he he

Pour un mariage, il est de bon goût d’éviter le noir, alors le navy est bien plus adapté et tellement plus fun quand on joue avec les codes du printemps en ajoutant des fleurs par exemple



Que l’on soit témoin, demoiselle d’honneur ou simple invité à un mariage, une robe bleu roi, bleu marine ou navy saura vous faire sortir du lot tout en élégance tout en respectant la mariée.

Voici 10 robes grande taille navy jusqu’au 56 et 58 idéales pour la saison des mariages

Laquelle de ces robes vous plait le plus ?