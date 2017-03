15 shades of pink : Grande pointure en rose jusqu’au 42 et 43

On devrait toutes pouvoir s’offrir une jolie paire de chaussures, féminine, tendance et qui correspond à son style.

Oui, mais voilà, comme les grandes tailles, les chaussures grandes pointures cela ne se trouvent pas partout.

Pour fêter le printemps et l’arrivée des arbres en fleurs, on a eu envie de mettre de la couleur sur nos pieds, un peu comme si l’on allait marcher sur un tapis de fleurs de cerisiers he he

Voici 15 paires de chaussures roses jusqu’au 42 et 43.