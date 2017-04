Robe de cérémonie grande taille : 10 robes fleuries

Si on se marie toute l’année, les mois les plus courus pour sauter le pas sont de mai à octobre, et en particulier juillet et août, ce qui laisse encore un peu de temps pour trouver sa tenue.

Les tendances de 2017 sont claires quand on pense robes de cérémonie, on pense du rose poudré, du navy, des volants… et des fleurs !

Fleurs imprimées, fleurs brodées, fleurs en dentelle …

L’avantage d’une robe à fleurs c’est qu’on a pas vraiment besoin d’accessoires pour compléter son look, juste la des pièces simples, une paire de sandales ou escarpins, un petit sac, des boucles d’oreille et le tour est joué.

Si on veut vraiment on peut oser une paire de sandales originales ou des pendants d’oreilles qui sortent de l’ordinaire, mais alors on choisit un seul accessoire, car sinon le trop devient l’ennemie du bien.

On a trouvé 10 robes grande taille fleuries jusqu’au 56 et même deux en 58 et une en 60.