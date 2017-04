Avec les beaux jours qui arrivent, on a parfois besoin envie de porter des robes et des hauts avec épaules dénudées, des bretelles fines … bref on montre un peu plus de peau et pour cela il faut de l lingerie grande taille adaptée, on a besoin d’un soutien-gorge bandeau !

Pour les filles qui font leur shopping dans le rayon grande taille, nous savons toutes que c’est difficile à trouver, même lorsqu’on regarde les boutiques en ligne, moins une dizaine propose des soutiens-gorge bandeaux pour les plus de 95B, mais ces boutiques ont les a trouvé et elles sont ici

Voici 10 soutiens-gorge bandeau grande taille