La couleur prend le pouvoir pour les beaux jours.

Comme la couleur revient en force dans la garde robe on peut assortir sa lingerie grande taille ou juste avoir envie d’un peu de peps dans ses dessous.

Celles qui portent de la grande taille et/ou ont une forte poitrine, on peut sortir des basiques noir, blanc et chair si on sait où chercher.

Alors on a fait un tour dans les boutiques à la recherche de couleur et voici un échantillon de ce que l’on trouve.

Voici 10 Soutiens-gorge grande taille colorés :