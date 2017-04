Jaune couleur de l’été : Mode grande taille chez Castaluna

Le jaune s’annonce comme une des couleurs tendance pour ce printemps-été et on commence à le trouver partout y compris dans la mode grande taille : jaune soleil, jaune pastel, jaune citron, jaune canari, jaune safran, jaune fluo …

Facile à porter avec du bleu, du gris, du blanc, du camel, du noir. On peut aussi oser l’association du jaune et du kaki si on est une modeuse experte.

Le jaune est la couleur des audacieuses, de celles qui n’ont pas peur de briller et d’apporter de la lumière autour d’elle.

Le jaune peut se porter en petite touche ou en total look.

Et oui le jaune est pour toute à condition de trouver la bonne teinte de jaune pour soi.

Robe, tops, lingerie, maillot de bain, chaussures, accessoires… voilà ce que l’on trouve dans cette sélection