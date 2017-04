Robes grande taille jaune : La tendance qui illumine notre été

Il n’y a pas que chez Castaluna qu’on trouve du jaune, les boutiques qui n’ont pas peur de proposer la même mode pour les rondes que pour toutes les femmes s’y mettent aussi !

Et oui le jaune c’est la couleur vibrante qui va animer notre été.

Il se peut que des personnes bien pensantes du monde de la mode disent aux rondes que le jaune est une couleur voyante et donc que nous les rondes devons l’éviter, ben oui on bien assez voyante comme ça parait-il. C’est Faux, halte aux interdits mode qui repose sur la haine, la peur et le racisme.

Osons les couleurs qui nous rendent lumineuses et mettent en valeur notre teint, osons nous amuser avec la mode, osons le jaune !

Voici 10 robes grande taille jaune jusqu’au 56 :



Avez-vous repéré d’autres robes jaunes ?