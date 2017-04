Eloquii lance sa toute première collection de maillots de bain grande taille

Gros coup de coeur pour la toute première et nouvelle collection de Maillot de bain grande taille chez Eloquii.

Volants, découpes, plissées, imprimées, jeux avec les couleurs et les styles.

Que l’on soit plutôt maillots de bain classique ou originaux, la collection Eloquii qui va jusqu’au 28 soit 56 propose des options plus excitantes pour cet été 2017.

Une quarantaine de pièces sont là, ce qui comprend des bikinis, des maillots une-pièce et aussi des tenues de plages. Toute la collection est visible en ligne même si certaines sont en précommande.

On aime aussi que les photos du lookbook montre une mannequin sans retouches sur les cuisses, oui une mannequin Plus avec des cuisses qui ne sont pas lisses, c’est tellement plus réaliste et cela permet de se projeter plus facilement

Pour quel maillot allez-vous avoir un coup de coeur ? On regarde ça tout de suite avec dix des maillots de bain de la nouvelle collection Eloquii ;



Et il y a encore plus de modèles à découvrir sur le site de Eloquii