10 Combishorts grande taille pour cet été

Les fans de la combinaison vont être heureuses de voir que les collections de cet été ont de nombreuses propositions de combishort jusqu’au 54, 56 et parfois 58.

Confortable, respirante, légère… la combishort c’est la solution facile pour s’habiller les jours de chaleur. On se glisse dans la combishort, une paire de sandales, un petit sac, et un cardigan pour les soirées fraîches et c’est parti.

Alors oui, comme les shorts, les combishorts laissent les cuisses à l’air, ce qui va faire peur à certaines, mais soyons honnêtes, quand on a des grosses cuisses, avec ou sans cellulite, couverte ou pas, cela se voit de toute façon, alors autant se faire plaisir.

Voici 10 combishorts grande taille jusqu’au 54, 56 et parfois 58 :