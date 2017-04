Hunter McGrady : Trop grosse pour être mannequin !?

Hunter McGrady est la fille d’une mannequin, depuis son plus jeune âge elle rêve de suivre les pas de sa mère et de poser comme elle pour des maillots de bain.

Avec une carrière qui commence à l’âge de 16 ans, l’adolescente s’affame, fait du sport, tout pour tenter désespérément de rentrer dans le moule, on lui dit qu’elle ne pourra pas être mannequin, qu’elle est trop grosse pour défilé, mais la jeune fille persiste.

Pourtant elle se rend compte que ses “collègues” ne sont pas comme elle, Hunter a des hanches et des cuisses, elle n’est pas mince comme les autres mannequins.

Elle a été renvoyée d’un casting car trop grosse quand elle faisait une taille 34. Au moins 3 agences lui disent qu’elle devait perdre presque 8cm de tour de hanches si elle voulait poursuivre sa carrière, et là c’est le déclic, son corps n’est pas naturellement fait pour être aussi mince.

Elle décide de sortir de 3 années de doutes et d’insécurités pendant lesquels elles pensaient ne pas être assez bien

Il y a 4 ans, Hunter découvre l’existence des mannequins Plus, une nouvelle porter vient de s’ouvrir pour elle.

Aujourd’hui à 23 ans, Hunter MCGrady est une mannequin Plus, même si on ne peut pas vraiment parler de grande taille.

Elle est passée d’une taille 2 à 26, soit d’un 32 à un 46 pour 1m80.

Elle était dans le numéro de sport illustrated Swimsuit paru en février pour l’édition 2017 où elle ne portait rien à part un peu de peinture (enfin, il a quand même fallu 12 heures de travail pour créer ce body painting.)

“La beauté n’est pas un chiffre. Il n’y a aucune limite. Je ne me suis jamais sentie aussi sexy que depuis que j’ai fait ces photos“

On a pu aussi voir Hunter chez Lane Bryant ou encore pour la collection ‘Seven7’ de Melissa Mc Carthy, et aussi dans vogue.

C’est une mannequin Plus et pour elle a signé chez Wilhelmina models tout comme Barbie Ferreira

Une publication partagée par Hunter McGrady (@huntermcgrady) le 14 Juil. 2016 à 14h56 PDT

Désormais Hunter se bat pour promouvoir une image positive du corps des femmes, aider les femmes à enfin aimer leurs corps

“Mon objectif principal est faire passer le message aux femmes qu’elles doivent aimer leurs corps, peu importe leur taille et qu’elles sont sexys et belles telles qu’elles sont“

Im all about that bass, no treble. 🙅 Une publication partagée par Hunter McGrady (@huntermcgrady) le 18 Août 2014 à 16h40 PDT

Pour elle, les femmes doivent sortir de la honte, comprendre que ce qu’elles nomment des défauts sont les caractéristiques qui les rendent spéciales.

“Tout le monde, même les grandes mannequins connues dans le monde entier, doivent lutter avec ces “défauts”. Elles peuvent sembler parfaites sur papier verni, mais elles ont aussi des imperfections. Après tout, cela est exactement ce qui nous fait des humains.“

Tout comme Ashley Graham, Hunter pense que la qualification de “grande taille” n’est pas adaptée, mais c’est le seul qui existe pour différencier des femmes pulpeuses comme elle des mannequins standard.

Attention, retenez bien le nom de Hunter McGrady car cette sublime sirène pourrait bien être la prochaine grande top model Plus après Ashley Graham !