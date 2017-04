Christian Siriano lance une collection de robe de mariée jusqu’au 56

On le sait, peu de créateurs pensent aux pulpeuses au moment de faire une nouvelle collection mariage et trouver sa robe de mariée grande taille n’est pas simple du tout.

Heureusement les choses bougent et Christian Siriano qui a fait déjà parler de lui pour avoir habiller des femmes de toutes les tailles et faire défiler des mannequins plus deux années de suite à la Fashion week de New York, comme si c’était monnaie courante, continue de penser à toutes les femmes.

En effet pour sa nouvelle collection de mariées de 2018 il a décidé de proposer des tailles du 34 au 56, et d’inclure une mannequin plus dans les photos de sa campagne.

Check out all things romantic and beautiful from our new #bridal collection now on @martha_weddings .com! Our new collection will be available up to size 26! #happytuesday Photo by @bradwalsh Une publication partagée par Christian Siriano (@csiriano) le 18 Avril 2017 à 10h29 PDT

Christian Siriano explique pourquoi il a décidé de franchir le pas des grandes tailles :

“Chaque future mariée garde toujours en tête le fait qu’elle doit absolument perdre du poids avant la cérémonie. C’est triste de penser que pour être au top, il faut être plus mince. La plupart des marques pensent que les futures mariées ne veulent pas voir des modèles plus size mais c’est faux, tout le monde veut une belle robe de princesse, une robe bustier, une robe en dentelle ou une combinaison blanche à sa taille !“

“Je pense que c’était assez facile, une évidence pour nous. Cela avait du sens. Je pense qu’il est important que toutes les robes, tout ce que nous offrons, puissent être proposé dans toutes les tailles C’est une chose importante.“

“ Je pense que c’est juste pertinent dans le monde d’inclure les femmes qui ne sont pas une taille 2“

“Pour cela il faut que des designeurs et des rédacteurs, tant l’un que l’autre pour diffuser ces images. Il faut un vrai groupe d’individus qui comprennent les problèmes pour que le changement s’opère.“

Un grand bravo a Christian Siriano qui continue à casser le moule de la haute couture en proposant enfin cette mode pour des femmes qui ne font pas la taille mannequin.

Une publication partagée par Christian Siriano (@csiriano) le 20 Avril 2017 à 14h36 PDT

Le site : Christian Siriano