Soldes grande taille Evans jusqu’à -50%

Les Soldes de printemps sont toujours là, avec jusqu’à -50% de réduction chez Evans jusqu’au 11 mai.

Plus de 600 articles sont en soldes, de quoi s’habiller de la tête au pied, y compris la lingerie et les accessoires.

On trouve aussi bien des basiques que des tenues habillées et chics …

On retrouve des marques comme City Chic, Lovedrobe, Live Unlimited, Curvy Kate, Little Mistress, Grace, Elomi… bref que des jolies marques qui donnent vraiment envie

Voici un exemple de ce que l’on trouve en soldes, difficiles de choisir juste 10 pièces, mais les voici :

Le site : Evans