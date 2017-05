Kiabi grande taille : Dressing d’été avec Denise Bidot

Dans 1 mois et demi ce sera l’été, normal donc que les collections se fassent de plus en plus légère pour nous accompagner pour les beaux jours.

Chez Kiabi, le dressing d’été est là, 1 mannequin Denise Bidot et 3 looks qui pourront vous suivre durant tout l’été.

Coup d’oeil sur le lookbook :

Top en tulle plumetis – 18€* – 54/56 et 58/60 / Short en denim effiloché – 20€* – reste le 50

Blouse fluide à volants tissage esprit plumetis – 25€* / Jean skinny effet usé et effiloché – 30€* – 48 au 52

Top fluide à volants épaules dénudées – 18€* – 46/48 au 58/60 / Salopette short en denim – 25€* – 46 au 54

Le site : Kiabi