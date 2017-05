10 tankinis grande taille pour l’été 2017

Le soleil commence à se faire plus intense et les envies de week-end au soleil aussi, c’est le moment de mettre la main sur votre maillot de bain avant que toutes les tailles ne soient épuisées.

Tout le monde ne parle que de bikinis, mais on a pas toute envie d’exposer notre estomac, sans pour autant vouloir porter un maillot une-pièce.

La solution c’est le tankini, on peut glisser le haut dans notre sac et l’enfiler au dernier moment pour une baignade impromptue, on peut le soulever si l’envie nous prend de faire bronzer le bas de notre dos ou notre ventre… bref c’est l’entre-deux qui ouvrent tellement de possibilités.

Où trouver encore en rayon des tankinis grande taille ?

Voici une sélection de 10 maillots de bain 2 pièces jusqu’au 58.