Maillot de bain grande taille : Jetez-vous à l’eau avec Castaluna + Code exclusif VLR

On parle souvent de maillot de bain grande taille ici, mais pour en trouver des vraiment chouettes dans les boutiques françaises et à prix décent c’est une autre histoire.

Heureusement entre promotions et boutiques qui modernise la mode grande taille, on peut trouver son compte chez Castaluna

Bon OK, les photos ne rendent pas toujours justice aux maillots de bain. Bonne nouvelle, la boutique a mis en ligne une vidéo de sa nouvelle campagne “Jetez-vous à l’eau avec Castaluna” où l’on peut découvrir les maillots de bain porté et en mouvement, c’est quand même bien pour se faire une idée cette vidéo.



Comme un bonheur n’arrive jamais seul, on a aussi un code de réduction exclusif pour les lectrices de Viveslesrondes : 15€ dès 85€ d’achats* Code exclusif VIB85 jusqu’au 16/05

Allez on regarde la vidéo et on a fait une sélection pour trouver tous les maillots de bain encore plus facilement.

Et en plus il y a des promotions : Jusqu’à -40% sur le bain jusqu’à jeudi 4 ami minuit.

Le site : Castaluna