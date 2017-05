Ashley Graham en robe H&M pour le Met Gala

Ashley Grahaam est rentrée dans la cour des grands, maintenant qu’elle a été citée dans la liste du Time des 100 personnes qui ont le plus d’influences dans le monde, quoi de plus normal de la voir aux côtés des stars pour le le MET Gala

Le MET Gala c’est le gala mondain où il faut absolument être vu, ici on y retrouve toutes les stars.

Cela se passe au Metropolitan Museum of Art de New York, c’est la plus grande archive de costumes au monde et le gala ,qui a pour coprésidente la fameuse Anna Wintour, est là pour lever des fonds afin de soutenir le musée, c’est d’ailleurs sa principale source de revenue, le billet d’entrée n’est pas proposé à tout le monde et vaut pas moins de 25000 dollars.



Yesterday was EVERYTHING!!!!! My first #MetGala experience is almost indescribable.. Thank you to @HM for creating my dress, it is truly a piece of art! And thank you to @Vogue for inviting me to an extraordinary and unique evening! ..more photos coming soon!!! Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 2 mai 2017 à 16h01 PDT

Revenons sur Ashley Graham, c’est la toute première fois que la top model Plus assiste à cet événement, et elle a pu le faire, car Vogue l’a invité. Pour l’occasion H&M a fait une robe pour elle inspirée par la créatrice Rei Kawakubo de la marque “Commes des garçons” auquel le Met Gala rendait hommage pour cette édition de 2017.

Il faut savoir que l’année dernière la belle n’avait pu participer au Gala, car aucun designer n’avait accepté de lui faire une robe pour l’occasion

Ci-dessus, on peut voir Ashley au côté de la mannequin Stella Naxwell, cela donne une bonne idée de la différence de taille entre une mannequin standard et une mannequin dite “Plus”.

On aussi pu la voir poser avec Kim Kardashian