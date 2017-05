Ashley Graham entièrement nue pour V Magazine #V107 #beautybeyondsize

Ashley Graham pose encore pour V Magazine, et cette fois-ci elle expose son corps comme jamais avant.

Ces photos en noir et blanc révèlent une Ashley nature, sexy, avec de la peau d’orange et des vergetures et c’est beau.

La belle se sent bien dans sa peau avec ses courbes et ses cuisses larges et grumeleuses et ne compte pas se transformer en mannequin mincissime, elle explique pourtant dans une interview pour le Magazine V qu’elle n’aurait jamais osé poser nue il y a 10 ans quand elle a commençait sa carrière.

En effet à l’époque on lui disait “Tu es grosse“, “Tu es moche“, “Tu n’es pas assez bien“… et elle avoue qu’à 18 ans, elle sentait du dégoût pour son corps et que ce sont les encouragements de sa mère qui lui ont permis de tenir le coup et de continuer.

Quand on voit ses photos, on a eu du mal à croire que la belle a pu avoir des insécurités concernant son corps.

Pour Ashley des photos comme celle-ci sont aussi là pour montrer qu’un corps avec des vergetures et de la peau d’orange, ce n’est pas un problème et qui si tout le monde s’en fichait le monde ne se porterait pas plus mal et les femmes pourraient décomplexer.

Elle profite aussi de l’occasion pour parler de son livre “A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like” dans lequel elle parle de son enfance et aussi de ses premiers pas difficile dans le monde de la mode.

Un grand merci à la maman d’Ashley qui l’a aidé à comprendre qu’il n’y avait pas de quoi complexer pour quelque chose d’aussi naturel que de la cellulite.

Be comfortable in your OWN skin.. #beautybeyondsize

