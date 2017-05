Fat Flashdance feat: Jessie Diaz-Herrera de Curves with moves

Jessie Diaz-Herrera est danseuse, chorégraphe et la cofondatrice de Foxy5 Werqshop.

La jeune femme de 30 ans vie dans le bronx et ne correspond vraiment pas au cliché de la danseuse fine et avec de longues jambes, mais cela ne l’empêche pas de faire ce qu’elle aime.

Son truc ? L’expression à travers de la danse et si possible avec des vidéos.

Alors quand Jessie s’attaque à Flashdance est reprend une scène culte à sa façon sur le titre de “She’s a maniac” cela donne une vidéo pleine de pêche à voir tout de suite ici



“Il faut savoir que j’ai fait cette vidéo pour promouvoir le body positivism et je m’expose beaucoup pour la cause, c’était à la fois difficile et puissant. Donc ceci est pour tous les danseurs gros ! Vivons et montrons au monde que nous sommes sexy, nous pouvons danser et nous sommes géniaux ! Mes bourrelets, ma cellulite, mon gras est MOI. J’aime chaque cellule de mon corps et je veux que vous fassiez de même. Laissez-nous danser joyeusement et heureux dans nos corps.“

Full figured from all angles. Check out my interview with @amandasavinon for #loyalnana on her page. She is so dope and her photog skills are en fuego! Une publication partagée par Jessie Diaz-Herrera (@curveswithmoves) le 16 Mai 2017 à 15h20 PDT

Jessie a aussi sa propre compagnie de danse : Curves with moves

Cette compagnie a pour but de promouvoir le mouvement du body positivism par la danse, et on peut d’ailleurs trouver des vidéos faites en association avec la marque Lane Bryant avec des cours pour celles qui veulent se lancer dans la danse.

Jessie est la preuve vivante qu’on peut être ronde, danseuse et professeur de danse sans avoir à se conformer à une taille ou une autre, car le talent et l’art eux n’ont pas de tailles !