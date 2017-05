10 t-shirts grande taille à message pour celles qui ont un truc à dire

Parfois on a envie de faire passer ou de faire une déclaration, alors on peut juste mettre un statut sur les réseaux sociaux, mais on peut aller plus loin en le portant sur soi.

Les t-shirts à message sont une façon rigolote de faire circuler une idée et si on choisit bien le slogan de s’assurer des réactions, des sourires ou encore un bon moyen de démarrer une discussion.

Message sérieux ou humoristique, sarcastique ou flatteur, léger ou dure … il y en a pour tous les esprits.

Voici une sélection de 10 t-shirts grande taille à message :



Psssiit, je n’ai pas pu tout mettre dans cette sélection, mais celles qui recherchent un t-shirt “Squad” peuvent le trouver sur Forever 21, et si vous voulez un t-shirt “Feminist” ou t-shirt avec le slogan “Queen” ils sont sur Boohoo.

Pour celles qui n’ont pas peur de la douane, Torrid a une grande sélection de t-shirts à messages vraiment originaux, on aime entre le “Girls do shit better“, “Black is my happy color” ou encore “I meant to behave but there were to many options“.