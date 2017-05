Blanche Porte : Mode grande taille été 2017

Blanche Porte fait partie des rares boutiques qui proposent de la mode grande taille jusqu’au 58 et avec des prix corrects.

Pas toujours facile de se projeter, car la marque continue à faire des photos avec des mannequins très fines, cependant il y a un véritable effort pour proposer tant des classiques que des pièces un peu plus tendance.

On a fait un tour dans les rayons pour une sélection grande taille jusqu’au 58 qui sera parfaite pour l’été.

En plus avec le code promo 498003 on peut profiter de -50€ dès 100€ d’achats* ou -30€ dès 60€ d’achats*

