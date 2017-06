Soutiens-gorge bandeau et sans bretelles : La solution pour les épaules découvertes

“Quel soutien-gorge porter avec un top à volants et/ou épaules dénudées ?“

C’est une excellente question que l’on m’a posée sur Facebook.

Avec cette mode des épaules découvertes et des volants, c’est clair qu’il faut choisir le bon soutien-gorge.

Plus facile pour celles qui ont moins de poitrines, il existe pourtant des solutions jusqu’au 110GG, 120HH et 125DD.

Ce qui est cool, c’est qu’une fois qu’on a une pièce de ce style, elle va aussi pour toutes les robes bustier, c’est un classique à avoir dans son tiroir de lingerie.

Attention, pour celles qui ont une forte poitrine, il faudra prendre de la qualité pour espérer avoir un soutien suffisant.

Allez, petit tour dans l’univers des soutiens-gorge bandeau et sans bretelles avec 10 options :

Où avez-vous trouvé votre soutien-gorge sans bretelles ?