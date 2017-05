Ashley Graham est en couverture de Harper’s Bazaar Uk de Juillet 2017

Le célèbre magazine Harper’s Bazzar a choisi Ashley Graham pour la couverture de juillet de sa version UK et c’est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que les couvertures de juillet son en général les couvertures les plus complexantes de l’année, celles où l’on ne voit que des corps de femmes en bikini toujours plus minces et irréalistes et Harper’s Bazaar a décidé de mettre en avant un autre message : “Strong, beautiful and body confident” ( que l’on peut traduire par “Forte, belle et bien dans son corps”.

Une belle couverture d’une femme belle et saine pour célébrer le pouvoir des femmes, cela fait plaisir à voir.

Alors certaines voix se lèvent pour dire qu’il est étrange de voir une couverture annoncer le titre “bien dans son corps” en montrant juste la photo d’un visage. C’est pas faux !

Toutefois, mettre en avant une mannequin dite “Plus”, une body activist en couverture du numéro de juillet, cela lance quand même un message positif fort.

Elle porte une robe Marina Rinaldi, raconte son combat pour s’accepter avec un physique qui n’était pas dans la norme des mannequins, son stress pour son poids quand elle était jeune, comment elle a été, comment elle a été critiquée et harcelé pour son physique aussi bien à l’école qu’à la maison…

“I love my body. When I look in the mirror, I see a woman who is strong and ambitious, satisfied with who she is.” “J’aime mon corps. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme forte et ambitieuse, satisfaite de ce qu’elle est.”

“In photos, you’re going to see all the lumps and the bumps, why would I ever want to lie about that, or Photoshop the pictures?” “Sur les photos, vous allez voir toutes les bosses et les creux, pourquoi est-ce que je voudrais mentir à ce propos, ou photoshopé l’image ?”

Les photos sont de Alexi Lubomirski .

Ashley avait déjà fait la couverture de Haper’s Bazzar en novembre dernier, mais cette fois-ci en Espagne et avec de superbes photos de Anya Ziourova

Pour lire son interview, il faudra mettre la main sur le magazine de juillet.

Le site : Ashley Graham is our july coverstar