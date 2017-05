La vidéo sexy de Ashley Graham qui enflamme le web

Oops elle l’a encore fait !

La renversante Ashley Graham fait encore une fois tourner les têtes, exploser les écrans, crever les coeurs….la légende raconte même qu’elle courbature des poignets à distance.

Non perdu, ce n’est pas une vidéo de judo, dont tout le monde en parle …

Néanmoins elle démontre une certaine maitrise de ses atouts en bikini.

Façon particulièrement astucieuse et efficace de faire la promotion de sa collection pour sa collection de maillots de bain chez Swimsuits for all en montrant le pouvoir hypnotique du All heroina bikini leopard ou juste petit coup de folie naturel d’Ashley ?

À vous de juger :



#DoItForTheGraham @swimsuitsforall Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 28 Mai 2017 à 11h42 PDT

Elle n’avait pas fait autant de vue avec sa danse des bagels

Une publication partagée par jilliandavison (@jilliandavison) le 21 Mars 2017 à 6h18 PDT

Aux plus de 30 ans ici, un petit souvenir comme quoi le monde ne change pas tant que ça :

Alors on aime, on adore, on en a marre ou on trouve qu’elle en fait trop ?

Quel que soit votre avis sur Ashley Graham il faut lui reconnaitre une chose, elle ne passe pas inaperçu et sait faire bouger les médias et le monde de la mode.