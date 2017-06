10 soutiens-gorge grande taille sans baleines et bralettes : Sexy et confortable

Solène : “Moi j’essaie d arrêter les baleines car ça fait mal !“

Les baleines de soutien-gorge ne vous font pas du bien, on a la solution car il existe de nombreux soutiens-gorge sans baleines et aussi les bralettes.

Oui les bralettes, ces soutiens-gorge tendance brassière qui ont pour vocation d’être vue et d’être montrées, de décorer un décolleté ou encore de dépasser subtilement pour enjoliver votre tenue.

Avec des prix de 11€ à 50€*, les soutiens-gorge sans baleines sont une option relativement économique, on peut an trouver des modèles très sexy et le confort est toujours pour le là.

Pour le soutien c’est là que le bas blesse, si certains modèles sont conçus pour apporter un véritable soutien ce ne sont pas en général les plus jolies, mais on peut trouver.

Petit tour dans l’univers des soutiens-gorge sans baleine, qui ne sonne pas aux portiques d’aéroport et qui ma foi sont plutôt jolie.

Pour celles qui ont des doutes sur le soutien d’un soutien-gorge bralette sur ronde avec une forte poitrine, voici ce que cela donne à 5min36 :