Pampleon : Nouvelle boutique grande taille jusqu’au 56

Une petit nouvelle vient de faire son apparition dans le monde de la grande taille avec une collection multi-marque jusqu’au 54 et 56, son nom :

Pampleon

89 articles sont déjà en lignes avec les marques Jiuly, Pauline et Julie, Zizzi, LM design, Laura Begot

La bonne nouvelle c’est que les soldes sont là sur le site, il y a une offre de livraison offerte à partir de 59€* ce qui est toujours sympa pour tester une boutique.



Je tiens à préciser que nous ne sommes pas en contact avec Pampleon et ne gagnons rien à parler d’eux, mais quand il y a du nouveau on aime en parler et si des boutiques ne sont pas passer dans mon radar dites le moi.

Pour revenir sur Pampleon, la boutique propose une option plutôt moderne, casual et aussi city, les prix vont de 12,48€ pour le short en soldes à 280€ pour une pièce créateur, oui il y a pour toutes les bourses.

Le but de Clémence et Marine avec Pampléon, créer une boutique grande taille pour voir la femme moderne s’assumer et s’exprimer.

Coup d’oeil sur la collection :

Qui sera la première a tester et venir nous donner son avis ?

Le site : Pampleon