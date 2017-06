Shorts grande taille : La sélection pour un été les jambes à l’air

On peut être ronde et avoir de belles jambes, et un short c’est une façon pratique et confortable pour profiter de la douceur des rayons du soleil.

Que ce soit pour bosser ou aller se promener, le short fait partie de mes pièces incontournables de l’été, eh oui même avec des grosses cuisses et de la cellulite, et non pas de problèmes de frottement entre les cuisses quand on connait les bonnes astuces.

Short en jean ou non, avec des décorations ou unis, cette saison on a tous nos goûts que l’on veuille rester classique ou s’amuser avec les tendances.

Voici 10 shorts grande taille jusqu’au 54, 56 et même un modèle jusqu’au 60 et un jusqu’au 64.