Ashley Graham en couverture de Glamour : Une bombe sexuelle qui a souffert de harcelement !

Et c’est qui qui fait encore une couverture de magazine ce mois-ci, je vous le donne en mille, c’est Ashley Graham, vous ne vous en doutiez pas hein lol

La top Model est à la Une du magazine Glamour de juillet.

La photo, une Ashley belle, souriante et naturel, son nom est suivi de 3 petites flammes, en gros on voit écrit “Summer of Sex”, et comme attendu, le magazine met en avant aussi l’idée de “Body positivisme”… Associer Ashley Graham à ces idées c’est devenu un peu le passage obligatoire de tous les magazines féminins.

Il faut bien avouer, Ashley est ultra sensuelle et fait fantasmer de nombreux hommes, tout comme Monica Belushi d’ailleurs qui elle aussi à un corps tout en courbe et une poitrine impressionnante, on le sait les hommes aiment les courbes, mais pas forcément toutes les courbes.

Pourtant, Ashley n’est pas qu’un sex-symbol, elle parle ici de son histoire et du harcèlement sexuel qu’elle a subit, une démarche qui va à contre-courant de la couverture chaude bouillante du magazine

Ashley parle du trouble que peut provoquer son image, en effet elle pose nue ou en tenue légère et pourtant à attendue d’être mariée avant d’avoir une relation sexuelle avec son mari, cela en perturbe plus d’un.

Son message : “Faites ce qui est bien pour vous!“

Ashley se confie donc sur le rapport qu’elle a avec son image et la sexualité, avec son corps et sa confiance et elle donne même quelques conseils.

Voir Ashley ainsi partout peut être agaçant, mais il ne faut pas oublier que pour beaucoup de femmes c’est encore quelque chose d’inattendu et que par son travail, elle ouvre la porte vers un véritable changement des mentalités qui devrait aider des femmes à aimer enfin leurs corps.

Quelle sera la prochaine action de Ashley Graham ? On ne devrait pas tarder à le savoir …

Le site : Ashley Graham interview par Glamour