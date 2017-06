Les maillots de bain Rheya Swim stoppent le photoshop des vergetures

Les photos des boutiques de maillots de bain, en général c’est peau lisse et ventre plat à perte de vue.

Vous savez ce corps parfait pour la plage, totalement irréaliste qu’on nous survend depuis des décennies.

Pas de vergetures, pas de bourrelets, pas de poils, des corps que l’on veut parfait absolument partout … partout, peut-être pas …

Rheya Swim, une marque de maillot de bain au look lingerie pour les tailles standards a décidé d’arrêter les retouches sur les fesses de ses mannequins.

Oui les tailles sont petites, les mannequins minces et sans poils, mais grâce une volonté de la fondatrice de la marque Chloé Madison, désormais les corps ne sont plus 100% lisses et irréalistes.

“Quand les photos sont revenues des retouches, c’était choquant. Je n’ai pas vraiment reconnu que mon corps – amélioré pour ressembler dans une version idéaliste. Je l’ai renvoyé et ai demandé que toutes ces retouches soient enlevées et cela m’a fait me sentir mieux“

“When we got back photos from retouching it was shocking. I didn’t really recognize my body — enhanced to someone else’s idealistic version of it. I sent it back and asked for all of that [retouching] to be stripped off and it made me feel better about it.“

“[Les clients]“voient des filles super photoshopées et pensent qu’elles doivent être comme ça, je n’ai vraiment pas voulu le célébrer dorénavant. “Madison a dit.” Je préférerais acheter quelque chose dans lequel je peux me reconnaître et je pourrais me projeter par opposition à des photos qui ne ressemble pas même à une personne réelle.

“[Shoppers] see super photoshopped girls and think that’s something they need to be and I didn’t really want to celebrate that anymore.” Madison said. “I would rather purchase something I could relate to and I could see myself in as opposed to someone that doesn’t even look like a real person.”

Alors on est d’accord, ce n’est qu’un tout petit pas pour une seule marque, mais c’est déjà un petit pas qui vient avec une volonté forte de la créatrice de proposer avec naturel et sans tambour une image plus réaliste et moins complexante.

