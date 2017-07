Déesse lingerie : Nouveauté castaluna jusqu’au 110F et 115E et 54/56

La marque Déesse lingerie qui a pour égérie la jolie Tara Lynn arrive en France chez Castaluna.

La marque était déjà dans des boutiques comme Addition Elle ou Nordstrom mais rien en France.

Ici on trouve de la lingerie pour femme moderne, coquette, fun, sexy ou romantique jusqu’au 110F et 115E et 54/56 pour les bas.

Coup d’oeil sur la lingerie Déesse disponible en France maintenant :



Pour l’instant 23 produits Déesse lingerie sont en rayon chez Castaluna mais on s’attend à voir le reste de la collection arriver petit à petit.

Pour vous faire une idée du style Déesse Lingerie, voici une vidéo de Addition Elle qui permet de se faire une idée.

La marque propose aussi des bralettes, croisons les doigts.

Le site : Castaluna