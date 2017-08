10 Pantalons grande taille pour le bureau : Working girl

/p>

Si vous travaillez dans un de ces lieux qui n’acceptent pas les jeans ou les tennis, cela veut dire que vous devez respecter un certain code niveau tenue vestimentaire et c’est là que cette sélection prend tout son interet.

Cette liste regroupe des basiques et aussi des pantalons avec une petite touche de style en plus pour celles qui veulent un look féminin et effectif dans le monde de travail.

Working girl, après les tops voici les pantalons :