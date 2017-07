Asos revient au naturel avec des corps réalistes : Les vergetures et cie sont de retour

L’avez-vous remarqué ?

C’est très discret et pourtant cela fait une grande différence !

Asos n’a pas fait d’annonce pour cela, et pourtant le changement est bien là, discret, se mettant en place en douceur et sans bruit.

Depuis peu, quand on parcourt les pages de la boutique, on peut remarquer que les vergetures, bourrelets et autres creux, petites “imperfections” de la peau ne sont plus effacés par photoshop. Youpi !

Et oui, Asos a décidé de montrer ces modèles telles qu’elles sont, au naturel, et c’est ce que devrait faire toutes les boutiques plutôt que de partager des photos retouchées et donc irréalistes qui ne font que nous culpabiliser.

Alors bien sur, ce sont des mannequins, souvent jeunes, alors la peau n’est que peu marquée, mais le changement est bien là et l’air de rien cette petite révolution peut vraiment faire une différence petit à petit

À noter que les corps aux naturels ne sont pas que dans la section grande taille, c’est tout le site qui bénéficie de ce retour au réel.

Nombrils, texture de peau, muscles ou pas, vergetures, grains de beauté, cellulite … tout est là maintenant.

Les premiers à s’en être rendu compte sont les utilisateurs de twitter qui sont plutôt favorables, en effet pourquoi vouloir cacher quelque chose d’aussi naturel et répandu que des vergetures.

On espère voir de plus en plus de marque emboîter le pas de ce mouvement vers une vision de la beauté plus réaliste.

Et vous, que pensez-vous de ce retour à la normal ?

Le site : Asos