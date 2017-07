Zinteta transforme les vergetures en oeuvre d’art

Qui a décrété que les marques de vergetures étaient un truc honteux ?

En tout cas pas la jeune artiste Cinta Tort Cartró de Zinteta Art

À tout juste 21 ans, elle souhaite lutter contre le sexisme et éduquer sur le féminisme grâce à son art. Les femmes reprennent le pouvoir aves des vergetures arc en ciel, des règles multicolores, des fleurs qui couvrent la poitrine pour soutenir le mouvement #freethenipple, une vision de la beauté personnel et vibrante pour normaliser des situations féminines qui ne devraient juste pas être honteux.

La série sur les règles se nomme #manchoynomedoyasco ce qui pourrait se traduire pas “Je me suis salie et cela ne m’écoeure pas”.

Primeras pinceladas de éste proyecto tan especial. Nuevos lienzos: mi propia piel. Bellas estrías. Más amor propio y menos presión estética. Tu cuerpo, tu casa, tu decides. #zintetaart Une publication partagée par ¿ CINTA (@zinteta) le 8 Mai 2017 à 6h42 PDT

“Premiers coups de pinceau sur un projet si spécial. Nouveaux cadre : ma propre peau. De belles stries. Plus d’amour propre et moins de pression esthétique. Ton corps, ta maison, tu décides. #zintetaart“

L’artiste confie avoir grandi en ayant la sensation de ne pas être à sa place, ce qui a fait naître son envie de créer et célébrer tous les choses que la société montre du doigt comme honteux et imparfaits dans le corps de la femme.

“Les défauts n’en sont pas … Ils nous rendent unique et spéciale“

“Chacun d’entre est différent et, à fois, chaque corps d’une façon ou une autre a sa propre essence et énergie. Il y a de nombreux types de corps, comme il y a de nombreuses formes de vergetures. Je m’en suis rendue compte le jour où j’ai fait ces photos. En peignant le corps de Yacine, et Mònica et Roser j’ai observé les détails de leurs peaux,

la délicatesse qu’il y a en elle, et en même temps, la beauté et l’essence qui s’y cache“

Son prochain projet porte le nom de #pliegues , ce qui se traduit vous l’aurait devinez pas “plis”. Une ode à l’estime de soi, pour stopper la pression esthétique. Pour Zinteta, s’aimer est un acte révolutionnaire

À suivre … sur instagram