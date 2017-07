9 angoisses des rondes en été … et leurs solutions

La saison estivale est encore de retour, et avec elles des angoisses que seules les rondes peuvent comprendre.

Pour certaines été rime avec vacances, soleil, cigales, shopping, bikini et mojito.

Pour nous c’est aussi chaleur, regards désapprobateurs … bref pas vraiment le bonheur.

Voyons un peu ces angoisses qui nous bousillent notre été, et surtout comment y remédier :

#1 Le frottement de l’entrejambe

Un sujet qui revient souvent ici sur les forums.

Chaleur + jambes nues + transpiration = brûlures et marques rouges ou brunes sur les cuisses.

Ça fait mal, nous empêche de marcher, et en plus ça fout un peu la honte ! Du coup on vit notre douleur en silence.

Pourtant c’est un inconvénient que même les sportifs ont, donc pas de quoi avoir honte, mais il ne faut pas rester comme cela.

Et Eureka il existe pleins de solutions dont on a longuement parlé ici :5 astuces pour éviter le frottement entre les cuisses

De toutes les petits trucs pour sauver nos cuisses, la crème Bariederm semble la solution la plus facile et apprécier de tous et toutes.

#2 Les chaises de terrasses

Quand vient le moment d’aller prendre un pot en duo ou pire en groupe, le stress monte pour celles qui comme moi ont des fesses imposantes et des cuisses larges.

Pourquoi ? Demandez à ces maudites chaises dont les accoudoirs nous coupent la circulation, nous scie les hanches, nous font franchement mal, nous forçant à nous asseoir une fesse dans le vide pour ne pas souffrir ou pire une chaise qui nous emboîtent tellement qu’on doit s’y prendre à deux pour se désencastrer !!

Loin du cliché, cette situation que je vis encore trop souvent peu vraiment devenir une source d’angoisse, car outre le fait que peu de gens aiment la douleur, on a pas toujours envie d’expliquer à la personne qui nous accompagne -ou pire au groupe-, que la seule place qu’on a enfin trouvée en terrasse ne convient pas à notre taille et qu’on préfère DE LOIN le petit bar pourri un peu plus loin, car EUX au moins ils sont ces larges sièges en plastique dans lesquels notre fessier entre à l’aise !!!

D’ailleurs ce sont souvent les chaises métalliques et en bois qui sont les plus étroites.

Les chaises en plastiques qui servent de promotions aux sodas pleins de sucres sont souvent les plus confortables, allez savoir pourquoi…

Alors à part tuer sa vie sociale, que faire pour éviter cette facheuse situation ?

Parler ouvertement du souci avec nos amis.

Si ils nous aiment et qu’on ne vient pas de passer 3 heures en plein cagnard à chercher une place que vous êtes la seule à bouder, ils comprendront que ça doit être agréable pour tous.

Ne pas hésiter également à faire un repérage pour trouver les terrasses qui ont des sièges adaptés.

Oser demander un siège sans accoudoir souvent disponible dans les cafés, mais pas en terrasse… et puis ensuite oser faire l’échange ! Oui je sais tout le monde va voir, mais de toute façon tout le monde à déjà vu notre large fessier et puis si cela les dérange qu’ils s’occupent donc de leurs fesses à eux !

#3 La transpiration

Voici le genre de messages que l’on peut trouver sur le forum Vive les rondes :

“Alors voilà avec les beaux jours qui arrivent, à peine je fais un mouvement et me voilà trempée de sueur.“

“Je suis une personne qui a une transpiration excessive au niveau du visage et le fond de teint ne tient pas.“

Alors non toutes les rondes ne transpirent pas excessivement ! Le niveau de transpiration varie beaucoup d’une personne à l’autre indépendamment de son poids, et avec la chaleur estivale en général tout le monde transpire !

Évidemment il y a des facteurs : l’alcool, les excitants comme le café et les sodas, la nourriture épicée et le sucre.

Par ailleurs une bonne séance de sport vous fera également sortir les toxines et transpirer moins par la suite.

Si vous êtes touchée par une transpiration excessive en été, mieux faut donc mettre de côté les aliments et boissons qui font suer, et faire de l’exercice régulièrement.

On peut aussi se procurer un bon dé-transpirant avec les conseils du pharmacien. Ou vous pouvez aussi en prendre simplement un avec effet 48h (en le renouvellent après chaque douche donc tous les jours).

Pour vos vêtements choisir des matières respirantes et qui retiennent l’eau comme le coton aide aussi, enfin il existe les patchs anti-transpirants et anti-auréoles qui peuvent sauver les apparences.

Après si franchement vous voyez que malgré une bonne hygiène de vie vous transpirez plus que les autres personnes, la chose à faire et de prendre un rendez-vous chez le médecin, généraliste, dermatologue, endocrinologue … pour un bilan complet.

Et attention à ne pas vous laisser refourguer le classique “vous devez perdre du poids” comme remède facile.

Non pas que ce soit forcément faux, mais il peut toujours y avoir une explication médicale plus complexe.

Le manque de vitamine A peut par exemple provoquer une transpiration excessive ( hyperhidrose ) du front.

Un déséquilibre hormonal, la ménopause, l’hyperthyroïdie, le diabète, et l’hypoglycémie sont encore d’autres causes possibles.

Cela peut même venir des effets secondaires d’un médicament ou simplement de stress important.

Dans tous les cas si cela devient excessif il faut consulter sans trop attendre pour s’assurer de trouver la véritable source du problème et ainsi le traiter efficacement.

Les traitements de l’hyperhidrose vont du choix d’un bon déodorant ou d’un maquillage adapté avec poudre pour le visage, à l’achat d’un anti-transpirant, jusqu’à la chirurgie.

#4 Les jambes et les doigts qui gonflent

Encore une fois je pense qu’il est bon de préciser que contrairement à la rumeur, toutes les rondes n’ont pas les jambes ou les doigts qui gonflent.

Mais alors qu’est ce qui se passe ? Oh pas grand chose, juste que les doigts gonflent tellement que si on porte une bague, elle coupe la circulation et en plus des petits doigts boudinés cela fait mal.

Et pour les jambes, qui ne rêvent pas de se retrouver avec le look poteaux, des jambes tellement bien dessinées qu’on ne voit plus nos chevilles, des chaussures qui sont devenues trop étroites pour nos petits petons, sans oublier cette fantastique sensation de lourdeurs qui nous accompagne en intensifiant tout au long de la journée. Alors pourquoi est-ce la honte, l’angoisse même ? Dans un monde d’apparence, être ronde c’est déjà une jolie pression, mais ronde avec des jambes qui gonflent c’est une étape de plus sur la longue liste des choses qui font sortir du moule.

Alors on peut dissimuler, longues jupes ou robes, pantalons flous, chaussures à lacets ou velcro, on s’adapte et les vêtements eux aussi doivent être versatile.

La vraie première chose à faire est de consulter votre médecin et sans doute un phlébologue. On ne rigole pas avec la santé.

Une fois l’étape santé réglée, avec ou sans traitement, avec ou sans contention, il existe quelques petits trucs qui peuvent aider.

Les trucs pour s’en sortir ?

La classique douche froide le matin et pourquoi pas le soir, éviter évidemment l’exposition au soleil, nager, marcher, faites du vélo pour activer la circulation d’ailleurs pour celles qui choisissent la nage l’eau de mer fait des merveilles, les drainages lymphatiques, les gels et spray rafraîchissant qui aident bien il faut l’avouer.

Enfin si vous travaillez derrière un bureau ou que vous êtes dans un avion pour un long vol, en plus de porter une contention le mieux est de se lever le plus souvent possible pour marcher, sous le bureau faites des petits exercices, mouvements de flexion et d’extension des pieds, mouvements de rotation de la cheville et surtout faite une ballade quotidienne pour relancer la circulation.

Dans tous les cas il s’agit ici d’une question de santé, donc ne laisser pas traîner, ne vous habituez pas à l’inconfort et dans tous les cas consulter pour trouver l’origine du souci et s’en débarrasser.

#5 La recherche du maillot de bain

Entre tour de taille et profondeur de bonnet, coupes et soutien, matière et style … on le sait toute l’offre grande taille n’est pas la même que pour les tailles “standards”, et c’est franchement la galère pour trouver le bon maillot.

Quand j’étais petite je me souviens que l’achat du maillot de bain c’était des essayages d’au moins 5 à 10 modèles en grand magasins, impossible aujourd’hui en tant que ronde sauf dans quelques boutiques multimarques.

Alors, comment faire ?

Tout d’abord, savoir ce que vous voulez, forme, couleur, style, avoir une idée précise permettra de simplifier la recherche.

Surtout n’acheter pas un maillot par dépit, c’est bien d’avoir un maillot classique pour dépanner, mais un seul.

N’hésitez pas à faire des mélanges, un bas d’une marque, un haut qui vient d’un autre ensemble c’est possible, l’important c’est de trouver un maillot de bain qui plaît et qui nous va.

Pour faciliter la recherche on a regroupé ici toutes les boutiques grandes tailles qui proposent des maillots de bain grande taille dans un guide pratique, c’est Ici.

#6 Les activités de groupe avec limitation de poids

“partie s’amuser avec des amis, elle se retrouva la seule personne à ne pas pouvoir participer”

C’est assez rageant, en plus de la honte !

C’est vrai on nous dit, nous répète et nous rabâche sans cesse que les gros doivent bouger !

Mais même si on est en forme et qu’on adore bouger, il est un poids limite pour certaines activités.

Stand up paddle, plongée, kayak, rafting et autres sports nautiques…sans même parler d’accrobranche, saut en parachute ou parapente, saut à l’élastique …la plupart de ces activités ont un poids limite, soit à cause des installations, du matériel ou de la tenue.

Le truc ironique c’est que les grands sportifs avec une grande musculature sont parfois aussi victimes de cette limite.

Alors, comment éviter le banc de touche, la honte, l’ennui ou le rôle de photographe au sourire forcé ?

Pas facile !

Bien sûr, la première chose à faire est de passer un coup de fil aux organisateurs pour savoir si il y a une limite de poids et si ils fournissent une tenue pour l’activité.

Attention toutefois : parfois on vous annonce qu’il y a une tenue à votre taille, mais ce n’est pas le cas.

Je me souviens notamment d’une activité de plongée pour laquelle j’ai visité le local pour m’assurer qu’il y avait bien une combinaison à ma taille, il y en avait une. Mais au moment de l’activité, malgré avoir bien précisé mon souci, la combi était déjà utilisée et donc pas disponible pour moi.

Oh ils n’en avaient qu’une… Comme c’est ballot !..

Depuis je me suis procurée simplement chez Decathlon une combinaison à ma taille, comme ça je sais que ma taille sera disponible.

Si vous êtes fan d’une activité en particulier c’est aussi une solution, ne pas attendre qu’on vous fournisse le matériel, mais venir avec le vôtre.

Voilà, de toute façon il faut le savoir, et puis l’accepter : que, quelles que soient les précautions, il restera toujours des activités en groupe que l’on ne pourra pas faire en étant grosse.

Bon, et puis la prochaine fois essayez plutôt de vendre au groupe un cours de cuisine en groupe, une escape room, un paintball ou laser games…

#7 La peur du siège en avion

Combien de fois ai-je vu des personnes angoissées à l’idée de prendre un avion, mais pas du tout à cause du vol…

à cause du siège !

Rien que le forum comporte plusieurs pages de discussions à ce sujet :(

Alors de quoi a-t-on peur ? Le rejet à l’embarquement, être surtaxé à cause de notre poids, devoir payer un second siège, une ceinture trop petite, la honte de devoir demander une rallonge de ceinture, l’inconfort des accoudoirs d’un siège pas assez large, gêner son voisin … faites votre choix !

Et cette peur est en partie justifiée, car de plus en plus les compagnies low cost cherchent par tous les moyens à taxer leurs clients, et à caser le plus de monde dans le moins de place possible avec des sièges toujours plus étroits.

Pour l’instant les cas de personnes refusées à l’embarquement ou qui ont dû payer deux sièges sont rares … mais ils existent.

Que faut-il savoir ? La plupart des sièges d’avion font 43cm de large, si vous entrez dedans c’est nickels.

Si vous êtes limite comme moi, cela passe, mais vous allez être serrée.

Et si vraiment vous dépassez ou que le voyage est vraiment long.

La plupart des compagnies proposent d’acheter un second siège avec réduction. Le mieux est de consulter les conditions de vols de la compagnie avec laquelle vous volez. Voici un exemple avec la page pour les passagers à forte corpulence chez Air France.

À noter que les sièges sont souvent plus larges en catégorie business ou première classe.

Pour la ceinture, ils ont des rallonges et sont en général discrets. Je n’ai jamais entendu un stewart crier à l’autre bout de l’avion “Une rallonge de ceinture pour la dame !”

Au final le tout est de savoir si vous pensez rentrer ou non dans un siège de 43cm de large ?

#8 La perte de la valise

Alors quand on voyage la perte de la valise est déjà une angoisse pour tout le monde.

Tout le monde le sait, il y a des pertes, ça arrive. Et se retrouver loin de chez soi sans vêtements de rechange, ça craint.

Quand en plus on est ronde, on sait que ce sera très compliqué voir impossible de trouver à s’habiller si on perd tout.

Hormis certains pays comme l’Angleterre, les États-Unis ou le Canada par exemple.

Bien sur la plupart des pays dans le monde on au moins une ou deux boutiques grande taille dans un coin, mais pas toujours la mode qui nous plaît ni le style qu’on avait prévu pour l’occasion, ni le prix, ni l’endroit le plus proche.

Et même pour un long week-end, porter la même tenue plusieurs jours de suite n’est pas toujours plaisant.

Alors, comment survivre en cas de perte de valise ?

Tout simplement en prenant toujours avec soi une valise cabine qui contient au moins un maillot de bain, 2 tenues de rechange complètes, une seconde paire de chaussures, une paire de tong légère ou de ballerine souple, un paréo et un pull.

Oui oui on peut faire rentrer tout ça plus un carnet et les papiers importants, une bouteille d’eau vide pliante, des médicaments, un ordi, un livre, une caméra, des bijoux, une brosse à cheveux et le maquillage…dans un bagage cabine.

Au passage, pour celles qui pensent que cela ne peut pas rentrer voici un tutoriel qui montre comment faire :

#9 Les réflexions sur la plage… et ailleurs

Si on se prend déjà des regards de travers quand on mange un sandwich à 15 heures pour la pause déjeuner, si on voit parfois des adolescentes nous regardé en ricanant ou qu’on entend des abrutis faire à haute voix des réflexions sur les gros (oui oui tout ça et plus je l’ai vécu), cela ne s’arrange pas à moitié nu en été.

Comme disait Coluche : “L’intelligence chez l’homme, quoi qu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge !

Alors on ne pourra jamais empêcher un abruti de s’exprimer, les faibles d’esprit, les frustrés, les gens mal dans leur peau ou en colère qui partagent parfois leurs jugements pour briller en société.

C’est triste pour eux, et malheureusement quand ils désignent une ronde comme victime, il n’y a pas mille façons de s’en sortir : ignorer, répondre avec humour, répliquer.

Pour vous aider voici notre guide pour répondre aux insultes et moqueries, Ici.

Le truc sur lequel on peut aussi travailler, ce sont nos insécurités, car parfois la peur des réflexions nous hante et nous stoppent….alors qu’au final tout le monde s’en fiche de notre allure et notre poids.

Et puis tout d’abord, il est important de se souvenir que personne ne vaut que l’on s’empêche de profiter de l’été.

Pour celles qui n’osent vraiment pas aller à la page, je vous invite à lire attentivement cet article : Oser le maillot de bain : 10 conseils pour te lancer sur la plage !

On ne pourra jamais empêcher les réflexions, par contre on peut apprendre à faire sa vie sans qu’elles nous touchent trop.

Cela semble plus facile à dire qu’à faire, mais désolée c’est la seule solution et elle vaut la peine, car peu importe notre apparence, notre vie c’est maintenant qu’il faut la vivre.

Voilà, j’ai fait le tour de ce qui me venait à l’esprit, en espérant que ce guide vous sera utile.

N’hésitez pas à me faire part de vos peurs, vos anecdotes et solutions estivales en commentaire ! ;)