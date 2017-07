Une marque de vêtement grande taille défilera pour la première fois à la Fashion Week de New York

C’est historique ! Pour la toute première fois dans l’histoire de la Fashion week de New York, une marque grande taille va défiler non pas en marge ou dans le Full Figured Fashion Week, mais bien au côté des autres marques de mode du 7 au 14 septembre 2017.

Alors qui a réussit à accomplir cet exploit ? Et bien c’est Torrid

Le 12 septembre prochain, la marque américaine présentera sa collection printemps 2018 dans le cadre officiel de la Fashion Week, 40 silhouettes dans des styles rock ou encore bohème… à partir du 40.

Pour bien faire les choses, Torrid organise un casting pour trouver ses 10 modèles pour le défilé. Dans le jury on retrouvera la maquilleuse professionnelle Priscilla Ono et la mannequin Candice Huffine.

Pour se rendre compte de l’avancement il est bon de se rappeler quelques faits.

2006 : Johanna Dray défile pour Galliano avec velvet D’amour qui défile aussi pour Jean Paul Gautier

2013 : Carmakoma fait défiler des rondes au Fashion week de Copenhagen avec Fluvia Lacerda

Février 2016 : Christian Siriano a fait défiler en toute simplicité 5 mannequins plus à la Fashion week

Février 2017 : Plusieurs mannequins Plus défilent pour différentes marques lors de la fashion Week de New York

Si Marina Rinaldi et Elena Miro défile à Milan depuis plusieurs années, parfois en marge de la Fashion Week, ailleurs dans le monde c’est le néant et en France plus rien depuis longtemps, seule la Pulp Fashion Week qui aura lieu les 30 septembre et 1er octobre prochain permettra de représenter la grande taille chez nous.

Le site : Torrid