TheNewSkinny : la nouvelle campagne de Lane Bryant

La boutique américaine Lane Bryant est devenue une spécialiste des campagnes body positive, inspirante et sexy.

Sa nouvelle campagne pétillante #TheNewSkinny est en ligne, une célébration des formes grâce au jean skinny.

La marque vient en effet de lancer un nouveau jean skinny super stretch dont la coupe a été conçue spécialement pour les rondes. Il existe même une version pour les petites.



Denise Bidot, Philomena Kwao, Hunter McGraady et Bree Kish participent à cette campagne (je n’ai pas trouvé le nom de la 5e mannequin, si vous le connaissez dites-le dans les coms) . Elles ont toutes de morphologies différentes et ce jean va à chacune à merveille.

Il y a 10 modèles différents, tant dans les couleurs que dans les détails.

On aimerait voir de tels produits dans les boutiques françaises.

Pssst, on peut commander depuis la France et presque tous les pays.

Les frais de douanes et taxes sont calculés au moment du “checkout” et peuvent être vus sous la ligne “Duties & Taxes”, comme ça pas de surprise.

Le site : Lane Bryant