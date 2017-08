Exemple à suivre : Une mannequin par taille chez Peoples Product

Peoples Product a lancé sa nouvelle collection et surprise, pour chaque vêtement plusieurs photos avec des mannequins de tailles différentes.

La marque Canadienne qui existe depuis 2015 et veut faire une mode juste et respectueuse en travaillant notamment avec des artisans et en jouant la transparence vient de faire un pas vers la diversité de la beauté en choisissant de travailler non pas avec une ou deux mannequins mais avec autant de mannequins qu’ils ont de tailles.

Le but, que chaque cliente quelle que soit sa taille puisse enfin se projeter en voyant les photos de la marque, mais pas que cela.

La cofondatrice Eva Parrell a confié à Refinery29 : “Il y a un grand mouvement vers la body positivity dans l’industrie de la mode, mais ce n’est pas encore visible sur les plates-formes commerciales. Nous voulons changer cela en représentant les femmes pour qui nous concevons sur notre boutique.“

Pas de grande taille ici, les tailles ne vont que du XS au XL, mais une vraie avancée que l’on aimerait voir se répandre sur toutes les plateformes de mode.

La différence de tombée d’un même vêtement sur différentes tailles peu être importante.

Bon après, je voudrais paraître exigeante, mais j’aimerais voir cette diversité aussi sur leur page d’accueil et pas que sur le catalogue, m’enfin bon on va dire qu’il faut bien commencer quelque part.

À noter que cela fait déjà très longtemps que la marque américaine Torrid montre ses vêtements sur des mannequins de toutes les tailles et morphologies. Et Torrid semble s’en trouver plutôt bien, le succès est tel qu’ils seront la première marque grande taille a défilé avec les marques standard durant la fashion week de New York à la rentrée.

Quelle sera la première marque à suivre le progrès de la body diversity ?

Quelle marque aimeriez-vous voir choisir des mannequins de toutes les tailles ?