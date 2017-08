10 Jupes grande taille pour le bureau : Working Girl

Est-on obligée de porter un jupe droite pour le bureau ?

Non, on peut choisir la forme qui nous va le mieux et que l’on préfère tant qu’on respecte une certaine longueur.

Jupe crayon, jupe trapèze, jupe maxi … c’est vraiment juste une histoire de goûts et de morphologie, on peut même oser la couleur.

Pour cette sélection de jupe grande taille pour working girl, voici 10 options de jupes qui seront faciles à assortir avec les tops de vos choix.



Eh oui, on peut être professionnelle et féminine !