10 robes grande taille pour le bureau qui changent : Working girl

Quand il s’agit de “quoi mettre au bureau“, on peut toute choisir l’option classique de la petite robe noire, mais la mode existe pour que l’on puisse s’amuser et exprimer sa personnalité, même au travail.

Pour l’inspiration, le style des années 80 ou des années 60 est une source quasi inépuisable (vous pouvez toujours voir la série Mad men ou encore le film working girl) , mais pour les plus aventureuses les pièces modernes sont aussi d’excellentes options.

C’est le moment d’introduire de la couleur, de l’énergie et de la féminité dans l’univers parfois trop sombre et triste du travail.

Voici 10 robes grandes tailles pour le bureau qui changent :