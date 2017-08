Ta-ta towels : Le “hamac” pour les seins qui va sauver votre été

Cette invention pourtant toute simple et en train de faire un énorme buzz.

Toutes les premières pièces sont déjà vendues et les nouvelles en lignes ne devraient pas tarder à partir.

De quoi s’agit-il ? Le ta-ta towels, une idée de génie, une serviette spécialement conçue pour soutenir la poitrine, une sorte de hamac pour les seins.

Le résultat, pas de transpiration, plus de peau moite sous la poitrine, une solution de plus pour une des angoisses de l’été pour les rondes.



Avec la chaleur qu’il fait en ce moment, je vous avoue que j’aimerais bien être l’heureuse propriétaire d’une ta-ta towels au moment où j’écris.Cette petite révolution coûte 45$, existe en 3 tailles de bonnets, chaque modèle est double face et réversible.

Pour les tailles, cela va du SMALL: C-DD au LARGE: F-H

Non seulement la Ta-ta towels permet de soutenir les seins en les gardant au sec, et donc d’éviter l’inconfort ou les irritations du à la transpiration, mais c’est aussi une option confortable pour porter chez soi quand on ne supporte plus la restriction d’un soutien-gorge.

La ta-ta towel passe derrière le coup, ce n’est donc peut-être pas une solution pour celles qui ont des douleurs à la nuque.

Pour les autres il y a plusieurs semaines d’attentes sur le site pour les modèles qui restent en précommande.

Erin Robertson qui est derrière ce petit projet ne s’attendait sans doute pas à un tel succès.

Alors, qui veut une Ta-ta towel ?

Le site : Tatatowel.com