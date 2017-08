Trenchs grande taille : La sélection de rentrée automne 2017

Septembre arrive on le sait, ce que l’on sait moins c’est qu’en septembre la plupart des villes de France ont une dizaine de jours de pluie en moyenne.

Le vêtement idéal pour ce genre de temps pour garder style et bonne humeur avec un peu de couleur, c’est un joli trench grande taille.

Il y a de plus en plus de trenchs dans les collections grandes tailles, avec cette sélection on trouve un choix de plus en plus varié et voici 10 de nos trouvailles :