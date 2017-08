Veste grande taille pour la mi-saison

S’amuser avec son look cela peut venir du simple choix d’une veste qui change un peu pour apporter un peu de peps à un look sage ou basique.

On peut toujours trouver des options de blazer plus traditionnel pour le bureau mais franchement c’est toujours bien d’avoir aussi l’option d’un peu de fantaisie de temps à autre.

Voici donc 10 vestes et blazers grande taille pour le mi-saison :