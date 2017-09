Collants grande taille : La sélection de la rentrée

Pas de doute, entre températures frisquettes et pluie on est bien en septembre, l’automne semble déjà là, fini les gambettes bronzées à l’air libre c’est le moment du retour des collants grande taille.

Ce n’est pas parce qu’il fait froid qu’on doit absolument se cacher dans des pantalons, jupes et robes sont toujours une option.

Si en plus vous avez tendance à avoir un poids qui bouge, c’est bien plus facile d’avoir une jolie silhouette dans un collant qui s’adapte à nos formes que dans un pantalon trop large ou trop serré.

L’offre commence à s’étoffer, le grand hic avec les collants c’est qu’à moins d’acheter une paire de collants opaques, ils finissent toujours par filer, craquer à l’entrejambe ou même pelucher.

En attendant que le collant magique qui résiste à tout voir le jour, il ne reste qu’une solution, faire le plein pendant que les rayons proposent toutes les tailles.

Collants en voile pour les élégantes, fantaisies pour celles qui s’amusent avec leurs tenues, opaques pour les classiques, cette sélection regroupe un peu de tout, les prix vont de 8 à 14,99€* et les plus grands collants vont jusqu’au 62 et 64.

Voici 10 collants grande taille pour l’automne hiver 2017



Soyez la première à venir nous dire comment taillent ces collants :)