La nouvelle campagne de Asos joue dans la cours de la diversité

Pour cette rentrée automne hiver 2017 Asos a décidé d’annoncer la couleur avec une campagne forte où la diversité est à l’honneur.

L’idée ? La boutique propose de la mode pour tous les styles, toutes les morphologies, tout le monde …

Cette campagne est aussi une invitation pour exprimer ses goûts, ses envies, ses revendications à travers la mode de la façon la plus sage à la plus colorée.

Parmi les personnes que l’on peut voir dans la campagne photo on retrouve la blogueuse Lalaa Misaki et la chanteuse Yseult

Cette nouvelle saison est vraiment intéressante, car la marque propose une mode diverse aussi pour la collection curve (sélection très bientôt sur le site).

Tous les vêtements ne sont pas encore ligne, donc il va falloir surveiller de près les nouveautés pour ne pas rater les tenues portées par Yseult

Et pour ceux qui veulent s’amuser avec la mode en poussant les choses encore plus loin, toute une nouvelle gamme de maquillage est arrivée pour s’exprimer comme bon nous semble.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent encore plus de campagne avec de la diversité, Yseult vient d’annoncer qu’elle va encore casser les codes de la mode dans une prochaine campagne Nike he he

Le site : Asos