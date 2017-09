Les mannequin grandes tailles de la Fashion Week de New York 2017

La fashion week de New York a commencé et on attend avec impatience les défilés des marques qui ont déjà mis en valeur des mannequins plus comme Christian Siriano qui défilera le 9, Tome le 10 ou Michael Kors qui passera de 13.

Mais ce qui fait vraiment plaisir cette année c’est la présence de deux marques grande tailles avec Torrid et AdditionElle,

On sait encore peu de choses des mannequins qui seront présentes, bien sûr Ashley Graham sera de la partie pour présenter sa nouvelle collection de lingerie et sans doute sera aussi là on l’espère pour d’autres marques.

Une autre info vient de filtrer avec le nom d’une mannequin canadienne qui sera là pour AdditionElle, son nom Marika Leblanc.

Cette jeune fille à tout juste 18 a gagné le concours de mannequin #CurvyCastingCall organisé par la marque canadienne.

Elle est désormais et pour un contrat d’1 an de mannequin chez Wilhelmina, elle fera partie de la prochaine campagne de la marque, elle a aussi gagné la jolie somme de $1000 (en bon d’achat il me semble), et fera son tout premier défilé professionnel pour la fashion Week de New York rien que ça.

On peut la suivre sur instagram : Marika

Ci-dessous, une photo des 5 finalistes du concours : Jessica Larse, Breanna Moore, Zoie Jaxon, Amanda Boudjaklian et Marika Leblanc

Pour Torrid on connaît le visage et le nom des 10 finalistes du Torrid Model Search qui défileront ce 12 septembre, on sait même qu’elles font des tailles 44 à 52.

Julia Rose Miller, Sophia Ervin, Haley Chapman, Seairra Thompson, Sara Smith, Katrina Gumabao, Daquendra Elston, Haley Rudolp, Ruth Santiago, Ashley Martin … que de monde à suivre he he

On espère pouvoir voir cette année encore des mannequins Plus comme Candice Huffine, Marquita Pring, Barbie Ferreira, Tara Lynn …

Ah au fait, le défilé de AdditionElle sera diffusé en direct sur leur page Facebook, Torrid aussi diffusera le défilé en direct sur Facebook, attention au décalage horaire.