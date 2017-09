Comment en une photo Ashley Graham résume une relation épanouie #couplegoals #marriedlife

Ashley Graham connaît l’art et la manière de faire parler d’elle et d’échauffer les esprits, sa dernière prouesse est une simple photo de couple avec le hashtag #marriedlife

Une photo de couple, oui, mais pas n’importe quelle photo. Ici on la voit avec son mari Justin Ervin, les deux en maillots de bain dans la piscine échangeant un baisé fougueux.

Petit bonus, pas de Photoshop et donc oui de la cellulite sur les cuisses de la modèle ce qui ne semble absolument pas déranger son mari.

No caption necessary #marriedlife Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 5 Sept. 2017 à 16h01 PDT

À voir si Jamel nous dira que là non plus, ce n’est pas possible ?